В Шахтере рассказали, в какой стране может пройти следующий розыгрыш УПЛ

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко пообщался с испанскими журналистами, ответив на ряд актуальных вопросов, в том числе, по поводу будущего розыгрыша украинской Премьер-лиги.

- Несмотря на конфликт, который переживает ваша страна, «Шахтер» продолжает существование, верно?

- Мы организовали несколько товарищеских матчей, чтобы собрать деньги и пожертвовать их тем, кто больше всего в них нуждается. Тур подошел к концу, сейчас игроки тренируются со сборной. Они вернутся через несколько недель, и я поеду с ними в Киев.

- Какова текущая ситуация в клубе?

- Клуб существует. Украинцы находятся в сборной, а иностранцы уехали домой до июня этого года. Наш клуб напрямую выходит в Лигу чемпионов, и через месяц-два мы начнем подготовку к новому сезону. Другое дело, что будет с нашей украинской лигой. В этом месяце у нас будет встреча, чтобы обсудить с федерацией и президентами клубов, как мы можем начать чемпионат.

- Где вы планируете проводить чемпионат?

- Нашим приоритетом является обеспечение безопасности наших работников, так что это зависит от многих факторов. Если ситуация останется прежней, в Украине играть не получится, так что, скорее всего, матчи пройдут в Польше или Турции. Чемпионат мира в этом году стартует очень рано, поэтому у нас есть всего два-три месяца, чтобы завершить чемпионат.

- Каково положение клуба с коммерческой точки зрения?

- Мы лишены нашего пятизвездочного стадиона в Донецке с 2014 года из-за конфликта, начатого россиянами. До 2017 года мы играли во Львове, потом переехали в Харьков, а оттуда в Киев. Мы много путешествуем. Сейчас, когда началась война, стадион пуст, но мы платим определенную сумму персоналу, чтобы поддерживать его, и приятно знать, что все живы.

- То, что вы уже сменили три разных города, как влияет на клуб?

- К 2014 году продажи билетов на матчи чемпионата Украины начали падать, и то же самое произошло в нашем клубе. С одной стороны, мы потеряли доход от стадиона, но в то же время прибавили в других дополнительных услугах.

- Готов ли «Шахтер» к следующему сезону в Лиге чемпионов?

- Конечно, с 2014 года мы столкнулись со многими проблемами, вынудившими нас играть на выезде. Мы готовы организовать и провести эти матчи высокого уровня за пределами нашего стадиона, хотя мы все еще надеемся, что сможем сыграть в Украине.

- Как вы считаете, можно ли будет играть в Украине в сентябре?

- С тех пор, как началось вторжение, я не могу сказать, возможно что-то или нет. Для меня эта война была невозможна... Но она происходит.

- Получаете ли вы поддержку со стороны европейских футбольных клубов?

- Конечно, когда началась война, все футбольные клубы Европы поддержали Украину. Все болельщики по всему миру объединились вокруг Украины.

- А вы получали поддержку от какого-либо российского клуба или игрока?

- Нет, нет. Не думаю, что российские клубы ведут себя иначе, чем их правительство. Они просто ничего не делают и украинских игроков тоже не поддерживают.

- Хотели бы вы в ближайшее время сыграть благотворительный матч в Испании?

- У нас было предложение от «Валенсии», и мы были бы более чем рады сыграть против такого крупного клуба, как «Реал» Мадрид или «Барселона», но у них плотный график. Прежде всего, у «Реала» после выхода в финал Лиги чемпионов.

- Когда бразильцы «Шахтера» вернутся в клуб?

- У них есть разрешение ФИФА отсутствовать до июня, и тогда будет обсуждаться решение о том, что будет с их контрактами после.

- Что вы можете сказать о владельце клуба Ринате Ахметове?

- Президент поддерживает клуб, но еще больше поддерживает Украину, и дает много денег на благотворительность и на поддержку украинской армии.

- В приоритете сейчас не футбол, а, очевидно, города и горожане.

- Конечно, люди потеряли свои дома. Многие не знали, где жить. Это большая трагедия. Много жизней было потеряно.

- Как сборная Украины готовится к июньским отборочным матчам чемпионата мира в Катаре? [Предстоит матч с Шотландией, и, в случае победы, Уэльсом]

- Сейчас они в Словении и перед матчем с Шотландией проведут пару товарищеских игр. Они действительно мотивированы бороться за Украину и претендовать на путевку в Катар. Это будет больше, чем просто матч.