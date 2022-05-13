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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война будет до последнего патрона»
Украина
13 мая 2022, 12:58 |
439
3

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война будет до последнего патрона»

Экс-игрок сборной Украины сделал свой прогноз

13 мая 2022, 12:58 |
439
3
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война будет до последнего патрона»
Instagram. Евгений Левченко

Бывший украинский футболист Евгений Левченко поделился мнением по поводу того, сколько еще будет продолжаться война:

«Это очень сложный вопрос. Не могу давать оптимистических прогнозов. Думаю, что война будет идти до последнего патрона. путин и его сподвижники должны предстать в Гааге перед судом и быть осуждены. Они должны за все ответить — за все злодеяния, убийства, избиения, за все те страхи, что переносят украинцы.

Конечно, я хочу, чтобы мы быстро победили. Эти нелюди понимают только силу. Нашу силу. Все наши военные воюют за наших людей, за нашу землю. Всем украинцам нужно поддерживать военных, чтобы они ни в чем не нуждались. В тылу должны все пахать, на общий результат, на нашу общую победу».

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Источник FanDay
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ALKOSruLKA
Дуже цінний умовивід чувака, який ні до України, ні до її захисту не має жодного відношення... Навіть мови не вивчив, зате став експертом у війнах...
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Roma513
Сказав чувак с Голандіі
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