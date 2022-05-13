Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Война будет до последнего патрона»

Бывший украинский футболист Евгений Левченко поделился мнением по поводу того, сколько еще будет продолжаться война:

«Это очень сложный вопрос. Не могу давать оптимистических прогнозов. Думаю, что война будет идти до последнего патрона. путин и его сподвижники должны предстать в Гааге перед судом и быть осуждены. Они должны за все ответить — за все злодеяния, убийства, избиения, за все те страхи, что переносят украинцы.

Конечно, я хочу, чтобы мы быстро победили. Эти нелюди понимают только силу. Нашу силу. Все наши военные воюют за наших людей, за нашу землю. Всем украинцам нужно поддерживать военных, чтобы они ни в чем не нуждались. В тылу должны все пахать, на общий результат, на нашу общую победу».