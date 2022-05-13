12 мая сборная Украины вернулась в свой тренировочный лагерь в словенском Брдо.

Следующий день после игры национальная команда Украины начала, как и все предыдущие, с завтрака в 9 утра. Переночевав в гостинице на территории гостеприимной арены «Боруссия Парк», сине-желтые провели утреннюю тренировку на одном из 10 полей футбольного клуба из Менхенгладбаха. Из этих 10 две – маленькие площадки для детских команд и восемь – полноразмерные поляны (одна – с искусственным покрытием, остальные семь – с натуральным газоном). Если в день матча украинцы занимались на ближайшем поле № 3, то 12 мая – на расположенном на 500 м дальше девятом тренировочном полигоне.

Учитывая, что все присутствующие в Германии полевые игроки, кроме Артема Довбика, а также два вратаря приняли участие в поединке, тренировка была чисто восстановительной. После аэробного бега ребята получили комплекс упражнений по встрече от тренера-реабилитолога Вячеслава Руженцева. Тем временем, фитнес-тренер Иван Баштовой отдельно занимался с Артемом Довбиком, которому сейчас необходимо несколько дней поработать по индивидуальной реабилитационной программе.

После этого у сборников еще пора посетить сауну, расположенную непосредственно в раздевалке на стадионе, и пообедать, после чего автобус с национальной командой отправился в аэропорт Дюссельдорфа.

Клубную арену «Боруссии» М сборники оставляли со словами благодарности за поддержку и заботу, которой немецкий клуб, без преувеличения, окутал своих украинских гостей. Прощаясь и желая украинцам успеха в Глазго, менхенгладбахцы также выражали надежду, что война завершится как можно скорее, а сине-желтые после сбора смогут вернуться в мирную жизнь.

Полет, как и предыдущий, продолжался 1 час 20 минут. В гостиницу в Брдо сборная Украины вернулась 12 мая в 18:25 по центральноевропейскому времени. 12 мая у команды были только ужин и отдых, а 13 мая – вечерняя тренировка и продолжение работы на сборе.

ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении