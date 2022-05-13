Андрей ПАВЕЛКО: «Украина сейчас сражается за себя и будущее всего мира»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, какие месседжи дает сборная Украины и зачем она это делает.

«Главный месседж, это возможность единения вокруг Украины. Надпись на форме сборной Украины: United for ukraine – это не случайно. Все месседжи, которые мы готовы давать всему миру, это наше будущее в европейском союзе и стремление быть членом европейского союза, стремление ради свободы и будущего наших детей, украинцев. Чтобы весь цивилизованный мир был объединен вокруг Украины, чтобы Европа, европейский союз и весь мир видел, что Украина сейчас борется за свое будущее и всего мира.

Платформа, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский - United 24. Предназначена, чтобы собрать больше помощи со всего мира», - сказал Павелко.