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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Украина сейчас сражается за себя и будущее всего мира»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 03:03 | Обновлено 13 мая 2022, 03:11
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0

Андрей ПАВЕЛКО: «Украина сейчас сражается за себя и будущее всего мира»

Президент УАФ – о войне в с россией

13 мая 2022, 03:03 | Обновлено 13 мая 2022, 03:11
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0
Андрей ПАВЕЛКО: «Украина сейчас сражается за себя и будущее всего мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, какие месседжи дает сборная Украины и зачем она это делает.

«Главный месседж, это возможность единения вокруг Украины. Надпись на форме сборной Украины: United for ukraine – это не случайно. Все месседжи, которые мы готовы давать всему миру, это наше будущее в европейском союзе и стремление быть членом европейского союза, стремление ради свободы и будущего наших детей, украинцев. Чтобы весь цивилизованный мир был объединен вокруг Украины, чтобы Европа, европейский союз и весь мир видел, что Украина сейчас борется за свое будущее и всего мира.

Платформа, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский - United 24. Предназначена, чтобы собрать больше помощи со всего мира», - сказал Павелко.

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Источник Футбол 1/2/3
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