Испания12 мая 2022, 22:02 |
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Реал готовит новый контракт для Винисиуса
Бразильский вингер останется в клубе надолго
12 мая 2022, 22:02 |
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«Реал» собирается предложить новый контракт Винисиусу Жуниору. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, переговоры начнутся после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая). Ожидается, что переговоры будут легкими, поскольку сам Винисиус хочет остаться в «Реале».
В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 18 голов и 19 ассистов в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт истекает летом 2024 года.
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