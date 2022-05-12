Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готовит новый контракт для Винисиуса
Испания
12 мая 2022, 22:02 |
358
0

Реал готовит новый контракт для Винисиуса

Бразильский вингер останется в клубе надолго

12 мая 2022, 22:02 |
358
0
Реал готовит новый контракт для Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» собирается предложить новый контракт Винисиусу Жуниору. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переговоры начнутся после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая). Ожидается, что переговоры будут легкими, поскольку сам Винисиус хочет остаться в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 18 голов и 19 ассистов в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт истекает летом 2024 года.

По теме:
Реал – Леванте. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал - Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Лунину забили два подряд шедевра на тренировке Реала
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Фабрицио Романо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
Теннис | 12 мая 2022, 15:05 3
Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
Снигур пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции

Дарья в двух непростых сетах обыграла соперницу из Румынии

У Шахтера есть опция обратного выкупа Пихаленка
Футбол | 12 мая 2022, 19:44 0
У Шахтера есть опция обратного выкупа Пихаленка
У Шахтера есть опция обратного выкупа Пихаленка

«Горняки» могут вернуть своего воспитанника из «Днепра-1»

Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Футбол | 11.05.2022, 23:38
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
Футбол | 12.05.2022, 04:04
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
Другие виды | 12.05.2022, 11:45
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
11.05.2022, 01:00 10
Теннис
Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею следующего года
Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею следующего года
10.05.2022, 19:50
Хоккей
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
10.05.2022, 20:59 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
10.05.2022, 17:46 10
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
12.05.2022, 00:50
Футбол
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
11.05.2022, 13:40
Киберспорт
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
11.05.2022, 17:19 4
Футбол
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
11.05.2022, 22:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем