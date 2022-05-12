Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет играть в команде отца? Симеоне-младший может перейти в Атлетико
Испания
12 мая 2022, 21:07 | Обновлено 12 мая 2022, 21:08
199
0

Будет играть в команде отца? Симеоне-младший может перейти в Атлетико

«Матрасники» могут подписать Джованни Симеоне

12 мая 2022, 21:07 | Обновлено 12 мая 2022, 21:08
199
0
Будет играть в команде отца? Симеоне-младший может перейти в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

«Атлетико» Мадрид ищет усиление в атаку на летнее трансферное окно. Клуб обратил свое внимание на Джованни Симеоне, сына главного тренера «Матрасников» Диего Симеоне.

Нынешний сезон 26-летний форвард проводит в аренде в «Вероне», а принадлежит «Кальяри». При этом у «Вероны» есть право выкупа Симеоне-младшего.

В нынешнем сезоне на счету Джованни Симеоне 16 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Верону» во всех турнирах. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 17 миллионов евро.

По теме:
Симеоне в каждом сезоне выводит Атлетико в Лигу чемпионов
Атлетико обыграл Эльче и вышел на третье место в Ла Лиге
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Джованни Симеоне Диего Симеоне Атлетико Мадрид Верона Кальяри
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Футбол | 12 мая 2022, 12:00 0
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы

Sport.ua – о новых владельцах лондонского клуба

Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Футбол | 12 мая 2022, 14:36 2
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ

Команда Пепа Гвардиолы выиграла пять матчей подряд с разницей не менее трех голов

Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Футбол | 12.05.2022, 14:01
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Футбол | 11.05.2022, 22:04
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Яремчук не хочет покидать Бенфику. Намерен впечатлить нового тренера
Футбол | 12.05.2022, 17:50
Яремчук не хочет покидать Бенфику. Намерен впечатлить нового тренера
Яремчук не хочет покидать Бенфику. Намерен впечатлить нового тренера
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
10.05.2022, 21:50 3
Футбол
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
11.05.2022, 20:34 3
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
12.05.2022, 00:50
Футбол
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
10.05.2022, 20:35 1
Война
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
10.05.2022, 20:59 1
Война
Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею следующего года
Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею следующего года
10.05.2022, 19:50
Хоккей
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем