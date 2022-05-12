Будет играть в команде отца? Симеоне-младший может перейти в Атлетико

«Атлетико» Мадрид ищет усиление в атаку на летнее трансферное окно. Клуб обратил свое внимание на Джованни Симеоне, сына главного тренера «Матрасников» Диего Симеоне.

Нынешний сезон 26-летний форвард проводит в аренде в «Вероне», а принадлежит «Кальяри». При этом у «Вероны» есть право выкупа Симеоне-младшего.

В нынешнем сезоне на счету Джованни Симеоне 16 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Верону» во всех турнирах. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 17 миллионов евро.