Будет играть в команде отца? Симеоне-младший может перейти в Атлетико
«Матрасники» могут подписать Джованни Симеоне
«Атлетико» Мадрид ищет усиление в атаку на летнее трансферное окно. Клуб обратил свое внимание на Джованни Симеоне, сына главного тренера «Матрасников» Диего Симеоне.
Нынешний сезон 26-летний форвард проводит в аренде в «Вероне», а принадлежит «Кальяри». При этом у «Вероны» есть право выкупа Симеоне-младшего.
В нынешнем сезоне на счету Джованни Симеоне 16 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Верону» во всех турнирах. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 17 миллионов евро.
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