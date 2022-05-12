Португалия12 мая 2022, 17:50 |
629
0
Яремчук не хочет покидать Бенфику. Намерен впечатлить нового тренера
Роман провел не самый мощный сезон
12 мая 2022, 17:50 |
629
0
По информации A Bola, украинский форвард Роман Яремчук, несмотря на не лучший первый сезон в «Бенфике», не собирается покидать команду.
Игрок ждет возможности поработать с новым тренером Рожером Шмидтом, который вскоре должен официально возглавить Орлов.
Кроме того, в клубе не намерены избавиться от Яремчука, за которого в прошлом году отдали 17 миллионов евро.
В сезоне 2021/22 Роман забил 9 голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 мая 2022, 14:36 2
Команда Пепа Гвардиолы выиграла ять матчей подряд с разницей не менее трех голов
Футбол | 12 мая 2022, 00:23 0
Смотрите видеообзор товарищеского матча 11 мая в Германии
Футбол | 11.05.2022, 20:34
Футбол | 11.05.2022, 22:43
Футбол | 12.05.2022, 14:20
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2022, 13:40
12.05.2022, 00:50
10.05.2022, 19:03 1
11.05.2022, 08:00 3
11.05.2022, 13:02
11.05.2022, 23:38 7
10.05.2022, 20:06 4
10.05.2022, 18:40 18