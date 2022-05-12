Яремчук не хочет покидать Бенфику. Намерен впечатлить нового тренера

По информации A Bola, украинский форвард Роман Яремчук, несмотря на не лучший первый сезон в «Бенфике», не собирается покидать команду.

Игрок ждет возможности поработать с новым тренером Рожером Шмидтом, который вскоре должен официально возглавить Орлов.

Кроме того, в клубе не намерены избавиться от Яремчука, за которого в прошлом году отдали 17 миллионов евро.

В сезоне 2021/22 Роман забил 9 голов.