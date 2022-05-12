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WTA
12 мая 2022, 17:37 | Обновлено 12 мая 2022, 17:48
266
0

СВИТОЛИНА: «Каждый спортсмен из россии и беларуси должен высказаться»

Украинская теннисистка хочет знать, что среди ее коллег нет фанатов путина

12 мая 2022, 17:37 | Обновлено 12 мая 2022, 17:48
266
0
СВИТОЛИНА: «Каждый спортсмен из россии и беларуси должен высказаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, почему теннисисткам из рф и беларуси важно озвучить свою позицию, касательно российско-украинской войны.

«Для нас, для украинцев, очень важно, чтобы они высказались, чтобы они выбрали сторону. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности. Если они не выскажутся, мы не знаем – может быть, они поддерживают свою власть, поддерживают действия их армии.

Я чувствую, что им нужно заявить о своей позиции. Это очень важно. Неважно, будет ли это турнир Большого шлема или другой турнир, каждый российский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей», – сказала украинка.

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Элина Свитолина российско-украинская война
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Источник Eurosport
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