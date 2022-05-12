СВИТОЛИНА: «Каждый спортсмен из россии и беларуси должен высказаться»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, почему теннисисткам из рф и беларуси важно озвучить свою позицию, касательно российско-украинской войны.

«Для нас, для украинцев, очень важно, чтобы они высказались, чтобы они выбрали сторону. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности. Если они не выскажутся, мы не знаем – может быть, они поддерживают свою власть, поддерживают действия их армии.

Я чувствую, что им нужно заявить о своей позиции. Это очень важно. Неважно, будет ли это турнир Большого шлема или другой турнир, каждый российский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей», – сказала украинка.