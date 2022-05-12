Стало известно расписание группового этапа Кубка Дэвиса

С 13 по 18 сентября состоится групповой этап Кубка Дэвиса.

Групповой раунд будет сыгран в четырех городах: Болонья, Валенсия, Гамбург и Глазго. По две лучшие команды из каждой группы попадут в четвертьфинал.

Финальный турнир состоится в конце ноября.

Расписание матчей