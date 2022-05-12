ITF12 мая 2022, 17:10 | Обновлено 12 мая 2022, 17:11
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Стало известно расписание группового этапа Кубка Дэвиса
Соревнования состоятся в середине сентября
12 мая 2022, 17:10 | Обновлено 12 мая 2022, 17:11
68
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С 13 по 18 сентября состоится групповой этап Кубка Дэвиса.
Групповой раунд будет сыгран в четырех городах: Болонья, Валенсия, Гамбург и Глазго. По две лучшие команды из каждой группы попадут в четвертьфинал.
Финальный турнир состоится в конце ноября.
Расписание матчей
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