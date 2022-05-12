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  4. Иван ЯРЕМЧУК: «Верю в нашу сборную»
Чемпионат мира
12 мая 2022, 16:56 |
44
0

Иван ЯРЕМЧУК: «Верю в нашу сборную»

Бывший игрок «Динамо» считает, что нам по силам обыграть Шотландию и Уэльс

12 мая 2022, 16:56 |
44
0
Иван ЯРЕМЧУК: «Верю в нашу сборную»
ФК Динамо Киев. Иван Яремчук

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Иван Яремчук рассказал, есть ли шанс у команды Александра Петракова обыграть Шотландию, а потом Уэльс и попасть на чемпионат мира.

«Вопрос, в каком состоянии подойдет команда к эти играм. И тут очень важно, что «Динамо» и «Шахтер» проводили товарищеские матчи, теперь будут спарринги у сборной. В хорошей форме приедут на сбор легионеры, на которых Александр Петраков делает ставку – Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, тот же Рома Яремчук…

Но я всегда говорил и готов повторить: важнее всего в футболе – реализация моментов. Можно играть красиво, «возить» соперника, превосходить по множеству статистических показателей, но если не забьешь, а сопернику по случайности это удастся, вся командная работа пойдет насмарку. Однако я в нашу сборную все-таки верю», – сказал Яремчук.

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Источник ФК Динамо Киев
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