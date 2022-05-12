Невероятная Свёнтек выиграла 25 матчей подряд

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/4 финала в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В матче третьего круга польская спортсменка обыграла экс-лидера рейтинга WTA Викторию Азаренко.

Рим. Третий круг

Ига Свёнтек (Польша) – Виктория Азаренко – 6:4, 6:1.

Азаренко выиграла первые три гейма в матче, а также взяла подачу соперницы в начале второго сета, но это ей не помогло.

Свёнтек добыла 25-ю победу подряд и в 1/4 финала сразится с канадкой Бьянкой Андрееску.