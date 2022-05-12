ИНФАНТИНО: «Футбол не может остановить войну, но может потребовать мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время 46-го Конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций упомянул о роли футбола в решении вопросов войны и мира.

«Футбол, конечно, доставляет нам удовольствие и эмоции, что является главной его задачей. Но есть проблемы, которые футбол, к сожалению, не может решить. Это те проблемы, о которых говорили ранее вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас и вице-канцлер Австрии Вернер Коглер. Футбол не может остановить войну! Мы сейчас в Европе столкнулись с военным конфликтом, чего не знали уже давно. Когда я стал президентом ФИФА, я и подумать не мог, что ситуация в мире будет столь печальной.

Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать, может помогать, может потребовать мира. И именно это я делаю здесь так же, как и на последнем Конгрессе ФИФА. Мы должны приложить все усилия ради мира. Чтобы он снова пришел в Украину. Должны помогать жертвам этой войны», – сказал Инфантино.