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  4. Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»
Ролан Гаррос
12 мая 2022, 15:48 | Обновлено 12 мая 2022, 15:58
1980
0

Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»

Амели Моресмо четко обозначила границы

12 мая 2022, 15:48 | Обновлено 12 мая 2022, 15:58
1980
0
Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Амели Моресмо

Директор Ролан Гаррос Амели Моресмо заявила, что организаторы соревнований допустят российских спортсменов к турниру, но примут соответствующие меры, если прозвучит пропутинская риторика.

«Тема очень сложная, наверное, справедливого решения нет. Мы придерживаемся позиции, которую все европейские и другие правительства заняли в марте. Таким образом, отстранены национальные сборные россии и беларуси, но не отдельные спортсмены, пока они играют в строго нейтральном статусе. Мы будем тщательно за этим следить. Если кто-то из них выступит с пропутинскими заявлениями, разумеется, будут приняты меры», – заявила Моресмо.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 5 июня.

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Источник Tennis Majors
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