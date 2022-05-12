Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»

Директор Ролан Гаррос Амели Моресмо заявила, что организаторы соревнований допустят российских спортсменов к турниру, но примут соответствующие меры, если прозвучит пропутинская риторика.

«Тема очень сложная, наверное, справедливого решения нет. Мы придерживаемся позиции, которую все европейские и другие правительства заняли в марте. Таким образом, отстранены национальные сборные россии и беларуси, но не отдельные спортсмены, пока они играют в строго нейтральном статусе. Мы будем тщательно за этим следить. Если кто-то из них выступит с пропутинскими заявлениями, разумеется, будут приняты меры», – заявила Моресмо.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 5 июня.