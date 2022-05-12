Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самой дисциплинированной командой чемпионата третий раз подряд стал Шахтер
Украина. Премьер лига
12 мая 2022, 15:33 | Обновлено 12 мая 2022, 15:37
170
0

Самой дисциплинированной командой чемпионата третий раз подряд стал Шахтер

Наибольшее количество штрафа набрал «Мариуполь»

12 мая 2022, 15:33 | Обновлено 12 мая 2022, 15:37
170
0
Самой дисциплинированной командой чемпионата третий раз подряд стал Шахтер
ФК Шахтер

Третий год подряд звание самой корректной команды чемпионата четвертый раз в истории завоевал «Шахтер». Подопечные Роберто Де Дзерби, заработав 2 красные и 29 желтых карточек, набрали 35 штрафных баллов. Вслед за горняками расположились «Динамо» - 38 очков (0к+38ж) и «Ингулец» - 38 (2к+32ж). Ни одного удаления, как и у «Динамо», не было у «Зари», но по «горчичникам» луганчане явно перебрали - 52.

Замкнул же дисциплинарный рейтинг «Мариуполь». Получив 50 желтых карточек и больше всех красных - 5, азовцы набрали 65 очков штрафа. Второе место с конца занял аутсайдер двух предыдущих сезонов «Львов» - 63, чьи игроки заработали наибольшее количество предупреждений - 57, а третье - «Минай» - 62.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Самой волевой командой УПЛ-2021/22 стал Днепр-1
Наибольшее количество разгромов в сезоне-2021/22 нанес соперникам Шахтер
Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 среди джокеров стал Денис Гармаш
цифры и факты Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Футбол | 11 мая 2022, 17:19 4
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче

Очень много факторов должно сойтись вместе

Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Футбол | 12 мая 2022, 14:01 3
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»

Александр Михайлюк – о дебюте Мудрика за сборную Украины

WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
Футбол | 12.05.2022, 04:04
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Футбол | 12.05.2022, 13:42
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Футбол | 11.05.2022, 20:34
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
10.05.2022, 20:06 4
Футбол
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
12.05.2022, 11:45 1
Другие виды
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
10.05.2022, 18:40 18
Футбол
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
11.05.2022, 17:40
Война
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
11.05.2022, 13:40
Киберспорт
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
10.05.2022, 21:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем