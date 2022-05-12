Самой дисциплинированной командой чемпионата третий раз подряд стал Шахтер

Третий год подряд звание самой корректной команды чемпионата четвертый раз в истории завоевал «Шахтер». Подопечные Роберто Де Дзерби, заработав 2 красные и 29 желтых карточек, набрали 35 штрафных баллов. Вслед за горняками расположились «Динамо» - 38 очков (0к+38ж) и «Ингулец» - 38 (2к+32ж). Ни одного удаления, как и у «Динамо», не было у «Зари», но по «горчичникам» луганчане явно перебрали - 52.

Замкнул же дисциплинарный рейтинг «Мариуполь». Получив 50 желтых карточек и больше всех красных - 5, азовцы набрали 65 очков штрафа. Второе место с конца занял аутсайдер двух предыдущих сезонов «Львов» - 63, чьи игроки заработали наибольшее количество предупреждений - 57, а третье - «Минай» - 62.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ