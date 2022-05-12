Самой волевой командой УПЛ-2021/22 стал Днепр-1

Звание самой волевой команды УПЛ-2021/22 досталось «Днепру-1».

Днепряне, пропустив мяч первыми, дома выиграли у «Александрии» (3:1), а в гостях - у «Черноморца» (3:1) и «Металлиста 1925» (2:1). Дважды сумели проявить характер «Динамо» (в обоих случаях на чужом поле), «Металлист 1925» и «Шахтер». А вот «Вересу», «Ворскле», «Львову», «Мариуполю», «Минаю» и «Руху» ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча.

Абсолютным лидером по числу «безвольных» поражений оказался «Мариуполь», который ведя в счете, уступил в итоге соперникам в пяти встречах (4 - дома, 1 - в гостях).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ