ITF12 мая 2022, 15:20 |
89
2
Лопатецкая и Колб завершили борьбу на 25-тысячнике в Швеции
Украинки не смогли пробиться в четвертьфинал грунтовых соревнований
12 мая 2022, 15:20 |
89
2
Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Надежда Колб завершили выступления в основе турнира ITF W25 в Швеции.
Во втором круге обе украинки, который стартовали в квалификации, проиграли свои матчи.
Варберг. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина, Q) – Кайса Ханнеман (Швеция, 8) – 6:4, 6:7(1), 2:6
Надежда Колб (Украина, Q) – Яна Мордергер (Германия, 7) – 3:6, 2:6
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Комментарии 2
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Все Даша уже завершила карьеру...
Колб – гаразд, десь у середині другої тисячі і грає раз на рік. А от Лопатецька по давно, на жаль, знайомій схемі. Виграний перший сет, 5:3, потім при 5:4 на своїй подачі 40:30, тобто матчбол, ще одна подача на матч при 6:5, далі... а як ви вгадали? Програний тайбрейк і третій сет (2:6) можна не грати.
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