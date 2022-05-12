Лопатецкая и Колб завершили борьбу на 25-тысячнике в Швеции

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Надежда Колб завершили выступления в основе турнира ITF W25 в Швеции.

Во втором круге обе украинки, который стартовали в квалификации, проиграли свои матчи.

Варберг. Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина, Q) – Кайса Ханнеман (Швеция, 8) – 6:4, 6:7(1), 2:6

Надежда Колб (Украина, Q) – Яна Мордергер (Германия, 7) – 3:6, 2:6