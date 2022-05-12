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  4. Сане возобновил полноценные тренировки
Германия
12 мая 2022, 14:54 | Обновлено 12 мая 2022, 14:59
60
0

Сане возобновил полноценные тренировки

Хавбек «Баварии» готов сыграть в заключительном туре Бундеслиги

12 мая 2022, 14:54 | Обновлено 12 мая 2022, 14:59
60
0
Сане возобновил полноценные тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане восстановился и готов помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Германии.

Хавбек был простужен, но сегодня, 12 мая, работал в общей группе. 14 мая «Бавария» в заключительном туре сезона Бундеслиги на выезде сыграет с «Вольфсбургом».

Отметим, что в этом сезоне Лерой Сане принял участие в 44 поединках, забил 14 мячей и сделал 15 ассистов.

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Источник Sport Bild
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