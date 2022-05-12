Германия12 мая 2022, 14:54 | Обновлено 12 мая 2022, 14:59
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Сане возобновил полноценные тренировки
Хавбек «Баварии» готов сыграть в заключительном туре Бундеслиги
12 мая 2022, 14:54 | Обновлено 12 мая 2022, 14:59
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане восстановился и готов помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Германии.
Хавбек был простужен, но сегодня, 12 мая, работал в общей группе. 14 мая «Бавария» в заключительном туре сезона Бундеслиги на выезде сыграет с «Вольфсбургом».
Отметим, что в этом сезоне Лерой Сане принял участие в 44 поединках, забил 14 мячей и сделал 15 ассистов.
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