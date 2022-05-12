Сане возобновил полноценные тренировки

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане восстановился и готов помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Германии.

Хавбек был простужен, но сегодня, 12 мая, работал в общей группе. 14 мая «Бавария» в заключительном туре сезона Бундеслиги на выезде сыграет с «Вольфсбургом».

Отметим, что в этом сезоне Лерой Сане принял участие в 44 поединках, забил 14 мячей и сделал 15 ассистов.