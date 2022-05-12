ВИДЕО. Рома презентовала домашнюю форму на следующий сезон

Итальянская «Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон. Обновленная экипировка рождается из воспевания неоклассицизма и современности.

В форме объединены знаковые цвета клуба с текстурой, характерной для круглой эмблемы ASR, которую носили в 30-х и 50-х годах.

На спине нанесена надпись «Сыны Рима» в знак уважения к связи между городом, командой, носящей его имя, и теми, кто носит футболку.