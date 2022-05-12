Италия12 мая 2022, 13:04 | Обновлено 12 мая 2022, 13:13
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ВИДЕО. Рома презентовала домашнюю форму на следующий сезон
На спине нанесена надпись «Сыны Рима»
12 мая 2022, 13:04 | Обновлено 12 мая 2022, 13:13
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Итальянская «Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон. Обновленная экипировка рождается из воспевания неоклассицизма и современности.
В форме объединены знаковые цвета клуба с текстурой, характерной для круглой эмблемы ASR, которую носили в 30-х и 50-х годах.
На спине нанесена надпись «Сыны Рима» в знак уважения к связи между городом, командой, носящей его имя, и теми, кто носит футболку.
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