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Италия
12 мая 2022, 13:04 | Обновлено 12 мая 2022, 13:13
310
0

ВИДЕО. Рома презентовала домашнюю форму на следующий сезон

На спине нанесена надпись «Сыны Рима»

12 мая 2022, 13:04 | Обновлено 12 мая 2022, 13:13
310
0
ВИДЕО. Рома презентовала домашнюю форму на следующий сезон
ФК Рома

Итальянская «Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон. Обновленная экипировка рождается из воспевания неоклассицизма и современности.

В форме объединены знаковые цвета клуба с текстурой, характерной для круглой эмблемы ASR, которую носили в 30-х и 50-х годах.

На спине нанесена надпись «Сыны Рима» в знак уважения к связи между городом, командой, носящей его имя, и теми, кто носит футболку.

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Источник Sport.ua
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