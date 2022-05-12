Чемпионат мира12 мая 2022, 12:43 | Обновлено 12 мая 2022, 12:53
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ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым
Христина Соловий воспользовалась возможностью познакомиться с главным тренером сборной Украины
12 мая 2022, 12:43 | Обновлено 12 мая 2022, 12:53
1817
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Известная украинская певица Христина Соловий похвасталась фотографией с главным тренером сборной Украины по футболу Александром Петраковым.
«Добрый вечер, мы из Украины», - подписала фото Соловий.
Доброго вечора, ми з України🇺🇦 pic.twitter.com/MMEHRLg6MJ— Христина Соловій (@soloviyka) May 11, 2022
Отметим, что Христина пела гимн Украины перед товарищеским матчем нашей сборной с немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха.
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