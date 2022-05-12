ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым

Известная украинская певица Христина Соловий похвасталась фотографией с главным тренером сборной Украины по футболу Александром Петраковым.

«Добрый вечер, мы из Украины», - подписала фото Соловий.

Доброго вечора, ми з України🇺🇦 pic.twitter.com/MMEHRLg6MJ — Христина Соловій (@soloviyka) May 11, 2022

Отметим, что Христина пела гимн Украины перед товарищеским матчем нашей сборной с немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха.