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  4. ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым
Чемпионат мира
12 мая 2022, 12:43 | Обновлено 12 мая 2022, 12:53
1817
0

ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым

Христина Соловий воспользовалась возможностью познакомиться с главным тренером сборной Украины

12 мая 2022, 12:43 | Обновлено 12 мая 2022, 12:53
1817
0
ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым
Instagram. Христина Соловий

Известная украинская певица Христина Соловий похвасталась фотографией с главным тренером сборной Украины по футболу Александром Петраковым.

«Добрый вечер, мы из Украины», - подписала фото Соловий.

 

 

Отметим, что Христина пела гимн Украины перед товарищеским матчем нашей сборной с немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха.

 

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Христина Соловий товарищеские матчи Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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