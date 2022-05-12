Англия12 мая 2022, 12:13 | Обновлено 12 мая 2022, 12:24
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ВИДЕО. У Интера кубок, Аякс и Селтик чемпионы, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
12 мая 2022, 12:13 | Обновлено 12 мая 2022, 12:24
3229
5
1. Селтик в 52-й раз стал чемпионом Шотландии.
2. В финале Кубка Италии Интер обыграл Ювентус.
3. Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству
4. Аякс – чемпион Нидерландов!
5. Прогноз на матч Тоттенхэм - Арсенал
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Комментарии 5
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При Артете за Арсеналом стало приятно наблюдать, а Тоттенхем годами топчеться на месте. Без Кейна и Сон Хин Мина превратятся в середняка
Показать Скрыть 3 ответа
Ставимо на Тоттенхем!! мы пару дней назад уже поставили на Рому..(( Спасибо!! У вас прогнозы на высшем уровне.....)))
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