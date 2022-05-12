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  4. ГОЛОВКО: Спаррингов сборной Украины будет недостаточно, чтобы набрать форму
Чемпионат мира
12 мая 2022, 05:05 |
322
0

ГОЛОВКО: Спаррингов сборной Украины будет недостаточно, чтобы набрать форму

Специалист – о подготовке к Шотландии через товарищеские матчи

12 мая 2022, 05:05 |
322
0
ГОЛОВКО: Спаррингов сборной Украины будет недостаточно, чтобы набрать форму
УАФ. Александр Головко

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Головко высказался о сложности набора оптимальной формы игроками национальной команды через товарищеские поединки.

«Я согласен с решением игроков сборной Украины отказаться от предложения выйти на ЧМ 2022 не по спортивному принципу. Да, сейчас весь мир помогает нам, но это стало бы прецедентом. Сейчас наши шансы протий Шотландию ниже, чем в марте. Тогда мы были бы в лучшем тонусе. Одними товарищескими матчами его не подымешь. Я считаю правильным то, что мы будем играть и в честной борьбе добывать эту путевку», - сказал Головко.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Футбол 1/2/3
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