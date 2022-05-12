Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уотфорд объявил имя нового наставника
Англия
12 мая 2022, 04:40 |
83
0

Уотфорд объявил имя нового наставника

На пост главного тренера назначен Роб Эдвардс

12 мая 2022, 04:40 |
83
0
Уотфорд объявил имя нового наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Роб Эдвардс

Английский «Уотфорд» объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший футболист «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона» Роб Эдвардс.

39-летний специалист возглавит команду по окончании сезона-2021/22 и будет тренировать вылетающий из АПЛ «Уотфорд» в Чемпионшипе.

Эдвардс тренировал «Форест Грин Роверс», но в его контракте был пункт, позволявший ему рассматривать и принимать предложения других клубов.

По теме:
WhoScored: Миколенко – худший игрок матча Уотфорд – Эвертон
Эвертон не смог обыграть Уотфорд, Лидс без шансов проиграл Челси
Уотфорд – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уотфорд Роб Эдвардс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Уотфорд
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Футбол | 11 мая 2022, 22:43 3
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»

Президент «Ингульца» рассказал, как украл танк

Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Футбол | 11 мая 2022, 06:00 0
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

Дубль Перишича. Интер выиграл кубок Италии, одолев Ювентус в овертайме
Футбол | 12.05.2022, 00:39
Дубль Перишича. Интер выиграл кубок Италии, одолев Ювентус в овертайме
Дубль Перишича. Интер выиграл кубок Италии, одолев Ювентус в овертайме
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
Бокс | 11.05.2022, 08:00
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Футбол | 11.05.2022, 17:19
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
10.05.2022, 17:46 10
Футбол
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
11.05.2022, 17:40
Война
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
11.05.2022, 10:44 7
Футбол
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
11.05.2022, 13:02
Война
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
10.05.2022, 18:40 14
Футбол
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем