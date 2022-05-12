Уотфорд объявил имя нового наставника

Английский «Уотфорд» объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший футболист «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона» Роб Эдвардс.

39-летний специалист возглавит команду по окончании сезона-2021/22 и будет тренировать вылетающий из АПЛ «Уотфорд» в Чемпионшипе.

Эдвардс тренировал «Форест Грин Роверс», но в его контракте был пункт, позволявший ему рассматривать и принимать предложения других клубов.