Англия12 мая 2022, 04:40 |
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Уотфорд объявил имя нового наставника
На пост главного тренера назначен Роб Эдвардс
12 мая 2022, 04:40 |
83
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Английский «Уотфорд» объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший футболист «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона» Роб Эдвардс.
39-летний специалист возглавит команду по окончании сезона-2021/22 и будет тренировать вылетающий из АПЛ «Уотфорд» в Чемпионшипе.
Эдвардс тренировал «Форест Грин Роверс», но в его контракте был пункт, позволявший ему рассматривать и принимать предложения других клубов.
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