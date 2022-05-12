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  4. Влада ЗИНЧЕНКО: «Никто из легионеров сборной не просит отпусков и выходных»
Чемпионат мира
12 мая 2022, 03:03 |
38
0

Влада ЗИНЧЕНКО: «Никто из легионеров сборной не просит отпусков и выходных»

Уже скоро сборная Украины будет полноценно укомплектована перед матчем с Шотландией

12 мая 2022, 03:03 |
38
0
Влада ЗИНЧЕНКО: «Никто из легионеров сборной не просит отпусков и выходных»
Getty Images/Global Images Ukraine. Влада Зинченко

Журналистка Влада Седан, которая является женой футболиста сборной Украины Александра Зинченко, рассказала, когда к национальной команде присоединятся топ-легионеры.

«Со дня на день мы увидим списки легионеров, которые будут вызваны в лагерь сборной Украины. Одним из первых присоединится Роман Яремчук. Бенфика перенесла последний поединок с 15-го на 13-ое мая. Вероятнее всего, что в следующие выходные Роман Яремчук станет одним из первых, кто приедет в лагерь сборной.

Последний матч Малиновского состоится 22 мая. Если говорить про Миколенко, Ярмоленко и Зинченко, то это тоже 22 мая. Это точка отчета, после которой берут курс на отправление в сборную Украины.

Никто не просит отпусков и выходных. Все сосредоточены. Ребята очень часто между собой созваниваются. Все соскучились друг по другу. Они понимают, какая ответственность ложится на их плечи», - сказала Влада.

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Источник Футбол 1/2/3
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