Селтик в 52-й раз стал чемпионом Шотландии

В матче плей-офф чемпионата Шотландии «Селтик» сыграл вничью с «Данди Юнайтед» со счетом 1:1 и досрочно обеспечил себе золотые медали.

Команда Энджа Постекоглу, набрав 90 очков после 37 туров, за 1 тур до конца турнира опережает «Рейнджерс», идущий вторым, на 4 балла.

Стоит отметить, что «Селтик» выиграл чемпионский титул в 52-й раз в истории. Больше чемпионств только у «Рейнджерс» – 55.