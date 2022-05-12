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12 мая 2022, 02:00 | Обновлено 12 мая 2022, 02:30
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Селтик в 52-й раз стал чемпионом Шотландии

Больше титулов только у «Рейнджерс»

12 мая 2022, 02:00 | Обновлено 12 мая 2022, 02:30
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Селтик в 52-й раз стал чемпионом Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче плей-офф чемпионата Шотландии «Селтик» сыграл вничью с «Данди Юнайтед» со счетом 1:1 и досрочно обеспечил себе золотые медали. 

Команда Энджа Постекоглу, набрав 90 очков после 37 туров, за 1 тур до конца турнира опережает «Рейнджерс», идущий вторым, на 4 балла. 

Стоит отметить, что «Селтик» выиграл чемпионский титул в 52-й раз в истории. Больше чемпионств только у «Рейнджерс» – 55.

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Источник Sport.ua
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