Брюгге с Соболем 2-й раз подряд обыграл главного конкурента на чемпионство

В рамках четвертого тура второго раунда чемпионата Бельгии «Брюгге» в домашнем матче одолел «Сен-Жилуаз» (1:0).

Украинский защитник «черно-синих» Эдуард Соболь вышел с первых минут и сыграл полную встречу.

«Сен-Жилуаз» сравнял счет в концовке встречи, но гол отменил VAR.

«Брюгге» за два тура до завершения чемпионата имеет отрыв в три очка.

Чемпионат Бельгии. Второй этап. 3-й тур

«Брюгге» – «Сен-Жилуаз» – 1:0

Гол: Морис, автогол (65)

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