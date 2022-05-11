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Чемпионат Бельгии
Брюгге
11.05.2022, FT 1 : 0
Сен-Жилуаз
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Бельгия
11 мая 2022, 23:25 |
393
0

Брюгге с Соболем 2-й раз подряд обыграл главного конкурента на чемпионство

Снова удалось переиграть «Сен-Жилуаз» и создать комфортный отрыв

11 мая 2022, 23:25 |
393
0
Брюгге с Соболем 2-й раз подряд обыграл главного конкурента на чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В рамках четвертого тура второго раунда чемпионата Бельгии «Брюгге» в домашнем матче одолел «Сен-Жилуаз» (1:0).

Украинский защитник «черно-синих» Эдуард Соболь вышел с первых минут и сыграл полную встречу.

«Сен-Жилуаз» сравнял счет в концовке встречи, но гол отменил VAR.

«Брюгге» за два тура до завершения чемпионата имеет отрыв в три очка.

Чемпионат Бельгии. Второй этап. 3-й тур

«Брюгге» – «Сен-Жилуаз» – 1:0
Гол: Морис, автогол (65)

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Брюгге Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Сен-Жилуаз
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Источник Sport.ua
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