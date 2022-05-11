11.05.2022, FT 1 : 0
Бельгия11 мая 2022, 23:25 |
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Брюгге с Соболем 2-й раз подряд обыграл главного конкурента на чемпионство
Снова удалось переиграть «Сен-Жилуаз» и создать комфортный отрыв
11 мая 2022, 23:25 |
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В рамках четвертого тура второго раунда чемпионата Бельгии «Брюгге» в домашнем матче одолел «Сен-Жилуаз» (1:0).
Украинский защитник «черно-синих» Эдуард Соболь вышел с первых минут и сыграл полную встречу.
«Сен-Жилуаз» сравнял счет в концовке встречи, но гол отменил VAR.
«Брюгге» за два тура до завершения чемпионата имеет отрыв в три очка.
Чемпионат Бельгии. Второй этап. 3-й тур
«Брюгге» – «Сен-Жилуаз» – 1:0
Гол: Морис, автогол (65)
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