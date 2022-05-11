Леонид БУРЯК: «После победы Украина будет уже другой»

Легенда «Динамо» Леонид Буряк обратился к фанатам в связи с 95-летием киевского клуба:

«Прежде всего, хотел бы пожелать всем украинцам мира и здоровья все это пережить. Нужно это время перенести мужественно. Я подавлен, каждую минуту думаю о том, почему это случилось, почему началась война, и сочувствую всем, в чей дома пришла трагедия.

Думаю, что мы сейчас проходим определенный рубикон. После победы Украина будет уже другой. А как жить дальше и как все восстанавливать – это уже наши дела, работа правительства.

У меня очень много друзей в Москве. Я понимаю, что они ничего плохого не сделали Украине, они не стреляют, но они живут в стране, которая развязала войну, подняла руку на Украину, и мне не о чем с ними разговаривать. Я просто не беру трубку. Не понимаю, как можно в 21-м веке бомбить другую страну, говоря при этом, что мы братья, славяне, один народ. Война принесла горе в каждую семью. Нам не надо ничего чужого, нужно забрать свое и остановиться. Нужны переговоры, ведь каждый день погибают люди, это самое страшное.

Я знаю, что ни один город и ни один метр земли украинские воины просто так не отдадут. Это у нас в крови – усердие, трудолюбие, другое мировосприятие и отношение к родной стране».