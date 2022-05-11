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  4. Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
WTA
11 мая 2022, 21:49 | Обновлено 11 мая 2022, 22:09
1164
3

Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу

Теннисистка, представляющая Казахстан, повела себя не очень корректно

11 мая 2022, 21:49 | Обновлено 11 мая 2022, 22:09
1164
3
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Юлия Путинцева на турнире в Риме подтвердила свой статус одной из самых скандальных теннисисток.

В матче второго круга против испанки Гарбинье Мугурусы  Путинцева устроила мощный камбэк, отыгравшись со счета 3:6, 3:5 (и 4:5, 0-30), но запомнилась не только этим.

В начале второго сета во время выхода к сетке Юлия пробила прямо в корпус Мугурусе, чем очень разозлила испанку. А после завершения встречи продемонстрировала вызывающий жест, указывая на то, какая она крутая.

Послематчевое пожатие рук было довольно прохладным, что и не удивительно. 

Рим. Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3:6, 7:6(4), 6:1

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Источник Sport.ua
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Как было быдлом, так и ним и осталась...
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