Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу

Юлия Путинцева на турнире в Риме подтвердила свой статус одной из самых скандальных теннисисток.

В матче второго круга против испанки Гарбинье Мугурусы Путинцева устроила мощный камбэк, отыгравшись со счета 3:6, 3:5 (и 4:5, 0-30), но запомнилась не только этим.

В начале второго сета во время выхода к сетке Юлия пробила прямо в корпус Мугурусе, чем очень разозлила испанку. А после завершения встречи продемонстрировала вызывающий жест, указывая на то, какая она крутая.

Послематчевое пожатие рук было довольно прохладным, что и не удивительно.

Рим. Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3:6, 7:6(4), 6:1