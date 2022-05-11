Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
Теннисистка, представляющая Казахстан, повела себя не очень корректно
Юлия Путинцева на турнире в Риме подтвердила свой статус одной из самых скандальных теннисисток.
В матче второго круга против испанки Гарбинье Мугурусы Путинцева устроила мощный камбэк, отыгравшись со счета 3:6, 3:5 (и 4:5, 0-30), но запомнилась не только этим.
В начале второго сета во время выхода к сетке Юлия пробила прямо в корпус Мугурусе, чем очень разозлила испанку. А после завершения встречи продемонстрировала вызывающий жест, указывая на то, какая она крутая.
Послематчевое пожатие рук было довольно прохладным, что и не удивительно.
Рим. Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3:6, 7:6(4), 6:1
Muguruza/Putintseva pic.twitter.com/mrNEwt0dHb— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) May 11, 2022
The end. #putintseva pic.twitter.com/AIFzIKSWjf— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) May 11, 2022
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