Мудрик дебютирует в составе сборной Украины

Сегодня в немецком Менхенгладбахе контрольным матчем против местной «Боруссии» сборная Украины начинает серию поединков в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023.

В стартовом составе на поле выйдет вингер «Шахтера» Михаил Мудрик. Для 21-летнего футболиста это будет дебют в составе национальной команды.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.