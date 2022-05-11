Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик дебютирует в составе сборной Украины
Чемпионат мира
11 мая 2022, 21:14 |
706
0

Мудрик дебютирует в составе сборной Украины

Михаил впервые сыграет за национальную команду

11 мая 2022, 21:14 |
706
0
Мудрик дебютирует в составе сборной Украины
УАФ. Михаил Мудрик

Сегодня в немецком Менхенгладбахе контрольным матчем против местной «Боруссии» сборная Украины начинает серию поединков в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023.

В стартовом составе на поле выйдет вингер «Шахтера» Михаил Мудрик. Для 21-летнего футболиста это будет дебют в составе национальной команды.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Боруссия М – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
ПИХАЛЕНОК: «Боруссия Менхенгладбах играет почти так же, как Шотландия»
Михаил Мудрик Боруссия Менхенгладбах сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Футбол | 11 мая 2022, 06:00 0
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Война | 11 мая 2022, 13:02 0
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы

Украинские войска удачно выгоняют врага

Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Война | 11.05.2022, 17:40
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»
Футбол | 11.05.2022, 15:22
Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»
Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Футбол | 11.05.2022, 22:04
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
10.05.2022, 20:35 1
Война
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
09.05.2022, 21:20 7
Теннис
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
10.05.2022, 21:50 1
Футбол
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
09.05.2022, 19:25 1
Футбол
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54 1
Другие виды
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
09.05.2022, 21:42 7
Футбол
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
11.05.2022, 01:00 9
Теннис
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
11.05.2022, 10:44 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем