Чемпионат мира11 мая 2022, 21:14 |
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Мудрик дебютирует в составе сборной Украины
Михаил впервые сыграет за национальную команду
11 мая 2022, 21:14 |
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Сегодня в немецком Менхенгладбахе контрольным матчем против местной «Боруссии» сборная Украины начинает серию поединков в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023.
В стартовом составе на поле выйдет вингер «Шахтера» Михаил Мудрик. Для 21-летнего футболиста это будет дебют в составе национальной команды.
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
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