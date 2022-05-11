Испания11 мая 2022, 21:06 |
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ВИДЕО. Лунину забили два подряд шедевра на тренировке Реала
Роскошные удары от Модрича и Каземиро
11 мая 2022, 21:06 |
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«Реал» выложил в себя в соцсетях видео с тренировки команды. В нем Лука Модрич и Каземиро забивают два подряд роскошных и практически идентичных гола в ворота Андрея Лунина:
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