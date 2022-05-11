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  4. ВИДЕО. Лунину забили два подряд шедевра на тренировке Реала
Испания
11 мая 2022, 21:06 |
570
0

ВИДЕО. Лунину забили два подряд шедевра на тренировке Реала

Роскошные удары от Модрича и Каземиро

11 мая 2022, 21:06 |
570
0
ВИДЕО. Лунину забили два подряд шедевра на тренировке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» выложил в себя в соцсетях видео с тренировки команды. В нем Лука Модрич и Каземиро забивают два подряд роскошных и практически идентичных гола в ворота Андрея Лунина:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

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Источник ФК Реал Мадрид
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