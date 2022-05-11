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  4. Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Уотфорда
Англия
11 мая 2022, 20:58 | Обновлено 11 мая 2022, 21:24
361
1

Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Уотфорда

Соперники ливерпульцев уже потеряли шансы на сохранение прописки

11 мая 2022, 20:58 | Обновлено 11 мая 2022, 21:24
361
1
Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Уотфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет перенесенную встречу 30-го тура АПЛ против «Уотфорда».

Для Миколенко это будет 11 матч в АПЛ и десятый в стартовом составе.

Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

 

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Источник ФК Эвертон
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sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Мыкола молочага всегда в старте .
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