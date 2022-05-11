Англия11 мая 2022, 20:58 | Обновлено 11 мая 2022, 21:24
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Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Уотфорда
Соперники ливерпульцев уже потеряли шансы на сохранение прописки
11 мая 2022, 20:58 | Обновлено 11 мая 2022, 21:24
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Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет перенесенную встречу 30-го тура АПЛ против «Уотфорда».
Для Миколенко это будет 11 матч в АПЛ и десятый в стартовом составе.
Встреча начнется в 21:45 по Киеву.
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