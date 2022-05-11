Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Уотфорда

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет перенесенную встречу 30-го тура АПЛ против «Уотфорда».

Для Миколенко это будет 11 матч в АПЛ и десятый в стартовом составе.

Встреча начнется в 21:45 по Киеву.