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  4. Калинина и Ястремская заявились на травяной турнир в Нидерландах
WTA
11 мая 2022, 20:48 | Обновлено 11 мая 2022, 21:06
193
0

Калинина и Ястремская заявились на травяной турнир в Нидерландах

Украинские теннисистки сыграют в Хертогенбосе

11 мая 2022, 20:48 | Обновлено 11 мая 2022, 21:06
193
0
Калинина и Ястремская заявились на травяной турнир в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская попали в предварительный список участниц травяного турнира WTA 250, который пройдет с 6 по 12 июня в Хертогенбосе.

Отметим, что из первой десятки на соревнованиях в Нидерландах планируют сыграть Арина Соболенко и Даниэль Коллинс.

Параллельно с этим турниров пройдут соревнования аналогичной категории в Ноттингеме.

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WTA Хертогенбос Ангелина Калинина Даяна Ястремская
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Источник Sport.ua
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