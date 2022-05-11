Калинина и Ястремская заявились на травяной турнир в Нидерландах

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская попали в предварительный список участниц травяного турнира WTA 250, который пройдет с 6 по 12 июня в Хертогенбосе.

Отметим, что из первой десятки на соревнованиях в Нидерландах планируют сыграть Арина Соболенко и Даниэль Коллинс.

Параллельно с этим турниров пройдут соревнования аналогичной категории в Ноттингеме.