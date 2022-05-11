WTA11 мая 2022, 20:48 | Обновлено 11 мая 2022, 21:06
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Калинина и Ястремская заявились на травяной турнир в Нидерландах
Украинские теннисистки сыграют в Хертогенбосе
11 мая 2022, 20:48 | Обновлено 11 мая 2022, 21:06
193
0
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская попали в предварительный список участниц травяного турнира WTA 250, который пройдет с 6 по 12 июня в Хертогенбосе.
Отметим, что из первой десятки на соревнованиях в Нидерландах планируют сыграть Арина Соболенко и Даниэль Коллинс.
Параллельно с этим турниров пройдут соревнования аналогичной категории в Ноттингеме.
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