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  4. Артем ЯШКИН: «Ракицкий – не Тимощук, он совершил мужской поступок»
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 19:51 |
1260
0

Артем ЯШКИН: «Ракицкий – не Тимощук, он совершил мужской поступок»

Экс-игрок «Динамо» – об украинцах, которые ехали играть в россию

11 мая 2022, 19:51 |
1260
0
Артем ЯШКИН: «Ракицкий – не Тимощук, он совершил мужской поступок»
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Бывший полузащитник «бело-синих», а ныне тренер ДЮФШ «Динамо» Артем Яшкин рассказал, что думает об украинцах, который уехали играть в россию.

— Почему молчат российские футболисты и тренеры, особенно, работавшие в Украине, имею в виду Газзаева и Сёмина?
— Значит, им это выгодно. Они себя успокаивают тем, что ничего не могут сделать.

— Что скажете о бывшем капитане сборной Украины Тимощуке, который остался в россии и молча получает зарплату в «Зените»?
— Эту тему я не хочу обсуждать, по этому поводу уже всё сказано. Близко с Тимощуком я не знаком. Пока он был в Украине, то вёл себя как настоящий украинец. Возможно, это было просто показухой. Не мне его судить.

— Что думаете о Ракицком? Мнения болельщиков разделились. Одни считают, что его нужно простить за то, что он обозначил свою позицию в первые дни войны и покинул Россию; другие говорят, что его контракт с «Зенитом» и так подходил к концу и в его поступке нет патриотизма.
— Ракицкий — это не Тимощук. Он не просто высказался, а высказался конкретно. Какая разница, заканчивался контракт или нет? Он бы мог подписать новое соглашение как Тимощук, или перейти в другой российский клуб, но он расторг контракт. Я считаю, что это мужской поступок. 

А то, что он выступал в России после 2014 года… Все допускают ошибки, он тогда был моложе, и в то время не было еще такой накаленной обстановки.

— Ракицкого нужно приглашать в сборную Украины?
— Всё будет зависеть от его формы. Если он сможет составить конкуренцию Забарному, Сироте и Попову и нужен будет Петракову, то ему надо дать шанс. Это было бы великодушно по отношению к нему со стороны УАФ.

— Как думаете, возвращение Ракицкого в «Шахтер» реально?
— Его уровень выше, чем будет у будущего «Шахтера». Ракицкому тут будет просто неинтересно. Денег он уже заработал, ему хочется играть в футбол на хорошем уровне. Турция для него была бы прекрасным вариантом. Также можно уехать в Китай, Японию или Корею. Возраст у него очень классный. После 30-ти человек только расцветает в футболе, это я по себе знаю. 
 

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Динамо Киев Артем Яшкин российско-украинская война Ярослав Ракицкий Анатолий Тимощук
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Источник FanDay
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