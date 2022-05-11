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Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 19:29 | Обновлено 11 мая 2022, 19:33
74
0

Наибольшее количество разгромов в сезоне-2021/22 нанес соперникам Шахтер

Горняки одержали в минувшем чемпионате 7 побед с крупным счетом

11 мая 2022, 19:29 | Обновлено 11 мая 2022, 19:33
74
0
Наибольшее количество разгромов в сезоне-2021/22 нанес соперникам Шахтер
ФК Шахтер

30 матчей сезона-2021/22 (21,0%) завершились с перевесом одной из команд в три и более мяча (21 в пользу хозяев, 9 - гостей). Наибольшее количество побед с крупным счетом после годичного перерыва 14-й раз в истории одержал «Шахтер» - 7. Пять разгромов горняки нанесли соперникам на своем поле: «Заре» (6:1), «Львову» (6:1), «Мариуполю» (5:0), «Вересу» (4:1), «Десне» (4:1) и два - в гостях: «Львову (3:0), «Черноморцу» (3:0).

Шесть крупных викторий одержало «Динамо». Подопечные Мирчи Луческу в родных стенах взяли верх над «Колосом» (7:0 - самая крупная победа чемпионата), «Черноморцем» (6:1), «Вересом» (4:0) и «Десной» (4:0), а на выезде - над «Львовом» (4:1) и «Вересом» (3:0). Пять побед с крупным счетом записала в свой актив «Заря». Дома луганчане обыграли «Металлист 1925» (3:0) и «Черноморец» (3:0), а в гостях - «Верес» (6:1), «Ингулец» (5:1) и «Днепр-1» (4:0).

Ни разу не выиграли с преимуществом в три мяча «Колос», «Львов», «Мариуполь», «Минай», «Рух» и «Черноморец». Наибольшее количество крупных поражений потерпели «Черноморец» - 5, «Верес», «Львов» и «Мариуполь» - по 4. А ни одного разгрома не испытали «Александрия», «Динамо», «Рух» и «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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