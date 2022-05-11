Александер ЧЕФЕРИН: «УЕФА борется с кучкой олигархов»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает правильным шагом жесткую борьбу с Суперлигой:

«Хоть мы и можем что-то потерять в результате борьбы с Суперлигой, футбол от этого выиграет. УЕФА борется с планами кучки олигархов-миллионеров. Хоть мы и можем что-то потерять, футбол от этого выиграет.

Футбол – победитель, он стойкий. Ему нельзя приказывать, опираясь на власть. Он не может быть приватизирован меньшинством, каким бы могущественным оно ни было».