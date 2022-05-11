Европейская Суперлига11 мая 2022, 19:27 |
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Александер ЧЕФЕРИН: «УЕФА борется с кучкой олигархов»
Президент УЕФА снова выступил против Суперлиги
11 мая 2022, 19:27 |
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Президент УЕФА Александер Чеферин считает правильным шагом жесткую борьбу с Суперлигой:
«Хоть мы и можем что-то потерять в результате борьбы с Суперлигой, футбол от этого выиграет. УЕФА борется с планами кучки олигархов-миллионеров. Хоть мы и можем что-то потерять, футбол от этого выиграет.
Футбол – победитель, он стойкий. Ему нельзя приказывать, опираясь на власть. Он не может быть приватизирован меньшинством, каким бы могущественным оно ни было».
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