Украина. Премьер лига11 мая 2022, 19:13 |
256
0
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ингулец был, есть и будет»
Президент «Ингульца» гарантирует будущее клуба
11 мая 2022, 19:13 |
256
0
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил на вопрос о том, продолжит ли свое существование клуб после войны:
«За всех гарантировать не буду. Скажу одно: «Ингулец» был, есть и будет. Это первое.
Во-вторых, я считаю, что стадионы будут забиты после войны, потому что людям нужна будет какая-то отдушина, немного забыть обо всем этом. Я думаю, что как раз футбол объединит людей, как объединил нас Зеленский».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 мая 2022, 14:55 7
Джессика Пегула прошла дальше
Футбол | 10 мая 2022, 20:06 4
Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче против «Боруссии»
Футбол | 10.05.2022, 21:50
Война | 10.05.2022, 20:59
Футбол | 11.05.2022, 17:15
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2022, 08:00 2
09.05.2022, 16:25 1
09.05.2022, 21:20 7
09.05.2022, 19:25 1
11.05.2022, 10:44 2
10.05.2022, 11:44 6
10.05.2022, 11:01 3
10.05.2022, 20:45