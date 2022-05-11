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  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ингулец был, есть и будет»
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 19:13 |
256
0

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ингулец был, есть и будет»

Президент «Ингульца» гарантирует будущее клуба

11 мая 2022, 19:13 |
256
0
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ингулец был, есть и будет»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил на вопрос о том, продолжит ли свое существование клуб после войны:

«За всех гарантировать не буду. Скажу одно: «Ингулец» был, есть и будет. Это первое.

Во-вторых, я считаю, что стадионы будут забиты после войны, потому что людям нужна будет какая-то отдушина, немного забыть обо всем этом. Я думаю, что как раз футбол объединит людей, как объединил нас Зеленский».

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Источник 24 канал
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