УЕФА назначил судей на финалы еврокубков

УЕФА назначила судей на финалы всех трех еврокубков в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Реал». 28 мая, Париж.

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

Ассистенты – Николя Дано и Сириль Гренгор (оба – Франция).

Четвертый арбитр – Бенуа Бастьен (Франция).

Арбитры VAR: Жером Бриссар (Франция), Массимилиано Иратти и Филиппо Мели (оба – Италия).

Лига Европы. «Айнтрахт» – «Рейнджерс». 18 мая, Севилья.

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения).

Ассистенты – Томаж Кланчник и Андраж Ковачич (оба – Словения).

Четвертый арбитр – Срджан Йованович (Сербия).

Арбитры VAR: Пол Ван Букел (Нидерланды), Юра Прапротник (Словения), Алехандро Эрнандес и Роберто дель Паломар (оба – Испания).

Лига конференций. «Рома» – «Фейеноорд». 25 мая, Тирана.

Главный арбитр: Иштван Ковач (Руминия).

Ассистенты – Василе Флорин Маринеску, Овидиу Артене (оба – Румыния).

Четвертый рефери: Сандро Шерер (Швейцария).

Арбитры VAR: Марко Фриц, Кристиан Дингерт, Бастиан Данкерт (все – Германия).