УЕФА назначил судей на финалы еврокубков
Стало известно, кому доверили решающие матчи
УЕФА назначила судей на финалы всех трех еврокубков в нынешнем сезоне.
Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Реал». 28 мая, Париж.
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).
Ассистенты – Николя Дано и Сириль Гренгор (оба – Франция).
Четвертый арбитр – Бенуа Бастьен (Франция).
Арбитры VAR: Жером Бриссар (Франция), Массимилиано Иратти и Филиппо Мели (оба – Италия).
Лига Европы. «Айнтрахт» – «Рейнджерс». 18 мая, Севилья.
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения).
Ассистенты – Томаж Кланчник и Андраж Ковачич (оба – Словения).
Четвертый арбитр – Срджан Йованович (Сербия).
Арбитры VAR: Пол Ван Букел (Нидерланды), Юра Прапротник (Словения), Алехандро Эрнандес и Роберто дель Паломар (оба – Испания).
Лига конференций. «Рома» – «Фейеноорд». 25 мая, Тирана.
Главный арбитр: Иштван Ковач (Руминия).
Ассистенты – Василе Флорин Маринеску, Овидиу Артене (оба – Румыния).
Четвертый рефери: Сандро Шерер (Швейцария).
Арбитры VAR: Марко Фриц, Кристиан Дингерт, Бастиан Данкерт (все – Германия).
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