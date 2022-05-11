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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Если не будет чемпионата – будем играть в еврокубках»
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 17:42 | Обновлено 11 мая 2022, 17:45
157
0

Александр КАРАВАЕВ: «Если не будет чемпионата – будем играть в еврокубках»

Защитник «Динамо» – о чемпионате Украины

11 мая 2022, 17:42 | Обновлено 11 мая 2022, 17:45
157
0
Александр КАРАВАЕВ: «Если не будет чемпионата – будем играть в еврокубках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник «Динамо» высказал свое мнение по поводу следующего чемпионата Украины.

«Если не будет чемпионата Украины и нам разрешат играть в еврокубках, будем готовиться к еврокубкам и играть квалификационные матчи. А там уже будем смотреть по ситуации. Держать оружие из футболистов никто не умеет. Даже если нас научат, я считаю, что мы в этом не помощники. Волонтерить и помогать мы можем. Но, наверное, лучше будет, если у нас будет возможность играть, как сейчас, благотворительные или официальные матчи. Играть в футбол и этим зарабатывать деньги, чтобы помогать – это то, что мы можем делать.

В Хорватии мы виделись с наставником «Днепра-1» Игорем Йовичевичем. Он говорил, что когда была война в Югославии, у них чемпионат проводили в Словении. Могли бы наши клубы играть за границей? Надо собрать команды, чтобы сделать чемпионат и играть в другой стране. Это должны решать наши футбольные органы», – сказал Караваев.

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Источник Пряма червона
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