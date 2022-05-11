Александр КАРАВАЕВ: «Мы сосредоточены только на игре против Шотландии»

Защитник «Динамо» и сборной Украины считает, что у сборной Украины достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу плей-офф чемпионата мира против Шотландии.

«Считаю, что месяц, который у нас есть для подготовки к матчу с Шотландией, мы используем очень правильно. Мы сосредоточены только на этой игре и будем готовиться к ней. Игроки сборной Шотландии находятся в своих клубах и решают свои задачи. Они соберутся только в 20-х числах мая и будут готовиться. Уверен, это время пойдет нам на пользу – больше в плюс, а не в минус.

Мы будем сосредоточены на этой игре, чтобы подойти к ней готовыми на сто процентов. У нас будет 11 мая игра, а затем еще минимум два матча, чтобы поднять игровой тонус», – сказал Караваев.

Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня в Шотландии.