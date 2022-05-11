Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Мы сосредоточены только на игре против Шотландии»
Чемпионат мира
11 мая 2022, 17:15 |
131
0

Александр КАРАВАЕВ: «Мы сосредоточены только на игре против Шотландии»

Защитник сборной Украины – о подготовке к матчу с Шотландией

11 мая 2022, 17:15 |
131
0
Александр КАРАВАЕВ: «Мы сосредоточены только на игре против Шотландии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник «Динамо» и сборной Украины считает, что у сборной Украины достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу плей-офф чемпионата мира против Шотландии.

«Считаю, что месяц, который у нас есть для подготовки к матчу с Шотландией, мы используем очень правильно. Мы сосредоточены только на этой игре и будем готовиться к ней. Игроки сборной Шотландии находятся в своих клубах и решают свои задачи. Они соберутся только в 20-х числах мая и будут готовиться. Уверен, это время пойдет нам на пользу – больше в плюс, а не в минус.

Мы будем сосредоточены на этой игре, чтобы подойти к ней готовыми на сто процентов. У нас будет 11 мая игра, а затем еще минимум два матча, чтобы поднять игровой тонус», – сказал Караваев.

Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня в Шотландии.

По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Если не будет чемпионата – будем играть в еврокубках»
Украина планирует матчи с африканскими сборными. С Реалом сыграть не выйдет
Леонид БУРЯК: «Просто не будет, но Украина должна победить Шотландию»
Александр Караваев сборная Украины по футболу Шотландия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Пряма червона
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Футбол | 11 мая 2022, 17:19 1
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче

Очень много факторов должно сойтись вместе

ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
Футбол | 10 мая 2022, 20:06 4
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче против «Боруссии»

Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»
Другие виды | 11.05.2022, 10:23
Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»
Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Война | 10.05.2022, 20:45
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Война | 10.05.2022, 20:35
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
10.05.2022, 10:21
Киберспорт
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
Аталанта определилась с кандидатами на замену Гасперини
09.05.2022, 22:29 2
Футбол
10 любимчиков главных тренеров топовых сборных мира по футболу
10 любимчиков главных тренеров топовых сборных мира по футболу
09.05.2022, 16:25 1
Футбол
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
10.05.2022, 11:44 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
10.05.2022, 17:46 10
Футбол
ФОТО. Несколько взрывов в Одессе. Горит торговый центр, есть погибший
ФОТО. Несколько взрывов в Одессе. Горит торговый центр, есть погибший
10.05.2022, 01:30
Война
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
11.05.2022, 08:00 2
Бокс
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
11.05.2022, 01:00 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем