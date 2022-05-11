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  4. Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Англия
11 мая 2022, 17:19 |
1466
2

Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче

Очень много факторов должно сойтись вместе

11 мая 2022, 17:19 |
1466
2
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Британские СМИ начали активно обсуждать возможность золотого матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», если они закончат чемпионат АПЛ с равным количеством очков и при других равных показателях.

Правила АПЛ гласят, что дополнительный матч в битве за титул возможен, если претенденты набрали равное количество очков, имеют одинаковую разницу забитых-пропущенных, одинаковое количество забитых голов, а также равенство в личных встречах.

Пока что из этого точно выполняется условие личных встреч: оба матча завершились вничью 2:2.

Разница голов сейчас немного на стороне «Манчестер Сити»: +68 против +65. А вот по количеству голов ситуация равная: обе команды забили по 89 мячей.

Правда, сейчас у «Манчестер Сити» есть перевес. При равенстве очков (по 86) команда Хосепа Гвардиолы имеет матч в запасе (сегодня против «Вулверхэмптона»).

Календарь последних матчей

Манчестер Сити: Вулверхэмптон, Вест Хэм, Астон Вилла.

Ливерпуль: Саутгемптон, Вулверхэмптон.

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Источник BBC
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Комментарии 2
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Hg
Вообще то интрига есть, но со стороны Вулверхэмптона и Вест Хэм. Если первые выиграют все 3 игры, то они могут обойти и МЮ, а вторые точно так же могут обойти тот же МЮ,
И тогда фиг его знает  что там нарисуется в таблице.
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VikyKrasotulechka90
Мс выиграет последние матчи.... угомонитесь.. зачем это печатать?))
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