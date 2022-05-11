Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче

Британские СМИ начали активно обсуждать возможность золотого матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», если они закончат чемпионат АПЛ с равным количеством очков и при других равных показателях.

Правила АПЛ гласят, что дополнительный матч в битве за титул возможен, если претенденты набрали равное количество очков, имеют одинаковую разницу забитых-пропущенных, одинаковое количество забитых голов, а также равенство в личных встречах.

Пока что из этого точно выполняется условие личных встреч: оба матча завершились вничью 2:2.

Разница голов сейчас немного на стороне «Манчестер Сити»: +68 против +65. А вот по количеству голов ситуация равная: обе команды забили по 89 мячей.

Правда, сейчас у «Манчестер Сити» есть перевес. При равенстве очков (по 86) команда Хосепа Гвардиолы имеет матч в запасе (сегодня против «Вулверхэмптона»).

Календарь последних матчей

Манчестер Сити: Вулверхэмптон, Вест Хэм, Астон Вилла.

Ливерпуль: Саутгемптон, Вулверхэмптон.