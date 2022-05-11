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  4. ВИДЕО. Ливерпуль будет бороться, Барселона вторая, ставим на МанСити
Англия
11 мая 2022, 16:38 | Обновлено 11 мая 2022, 16:42
3112
0

ВИДЕО. Ливерпуль будет бороться, Барселона вторая, ставим на МанСити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

11 мая 2022, 16:38 | Обновлено 11 мая 2022, 16:42
3112
0
ВИДЕО. Ливерпуль будет бороться, Барселона вторая, ставим на МанСити
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ливерпуль продолжает борьбу
2. Барселона метит на 2 строчку
3. EA Sports заканчивают сотрудничество с FIFA
4. Прогноз матча Вулвергемптон - Манчестер Сити

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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