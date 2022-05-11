«Нам платят зарплату». Капитан Ворсклы рассказал о ситуации в клубе
Владимир Чеснаков рассказал о том, что часть зарплаты клуб выплачивает
Защитник Владимир Чеснаков рассказал о том, что «Ворскла» продолжает частично выплачивать зарплату игрокам, которые надеются сыграть в новом сезоне Лиги конференций.
– Чемпионат официально признали завершенным. Ворскла получила путевку в Лигу конференций. Что в команде говорят об этом?
– Все ждут завершения войны. Более конкретно говорят, если все будет хорошо, то в 20-х числах июня мы должны все собраться, кто на контракте в «Ворскле», и начать подготовку к Лиге конференций. Ведь квалификационный раунд должен пройти уже в конце июля.
За месяц до первой официальной игры мы должны собраться. Не знаю, где именно это будет: в Полтаве, на западе Украины или за рубежом. В теории у нас есть такие планы – собрать команду и начать подготовку к еврокубкам. Однако посмотрим, как их удастся реализовать.
– Какая ситуация с финансированием команды?
– Нам платят зарплату, но не в полном объеме. Надо сказать нашему руководству спасибо за то, что в данной ситуации продолжают платить деньги команде. Мы сами знаем, что в других командах вообще ничего не платят. Поэтому наших руководителей нужно поблагодарить за то, что в такую тяжелую минуту нас поддерживают: и морально, и финансово.
– Планируют ли возвращаться ваши легионеры? Что вообще говорили о ситуации в Украине?
– По-моему, они уже не вернутся в Украину.
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