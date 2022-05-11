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  4. Денис БОЙКО: «Динамо исполняется 95 лет, но сейчас всем не до этого»
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 16:25 |
58
0

Денис БОЙКО: «Динамо исполняется 95 лет, но сейчас всем не до этого»

Команда вынуждена находиться не в Украине

11 мая 2022, 16:25 |
58
0
Денис БОЙКО: «Динамо исполняется 95 лет, но сейчас всем не до этого»
fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Денис Бойко напомнил, что киевскому клубу 13 мая исполняется 95 лет, однако в команде сейчас не настроены праздновать.

В этот день команда проведет контрольный матч с эстонской «Флорой».

- 13 мая состоится матч в Таллинне. Хочу напомнить, что именно в этот день исполняется 95 лет «Динамо» – это день рождения клуба. Потому это будет символическая игра для нас. Но мы все понимаем, какое сейчас время, поэтому клубу, к большому сожалению, не до празднований.

Мы сейчас в турне за границей, но, честно говоря, очень хочется домой в родной город. И сейчас нет никаких эмоций, чтобы даже в тесном кругу праздновать. Тем не менее, это все равно большая дата для клуба, 95 лет, и мы приложим все усилия, чтобы выиграть этот матч и доставить радость нашим болельщикам.

- Сейчас из-за войны много спортивной инфраструктуры, в том числе футбольные стадионы, просто уничтожены, изуродованы. Какая палитра эмоций переплетается у вас, выходя на поле в благотворительных матчах?

– Конечно, эмоции совсем не те, по сравнению с обычными матчами. Как вы знаете, у «Динамо» печальная история времен оккупации нацистами в годы Второй мировой войны, и наша страна, наш клуб, все люди не позволят сделать это еще раз уже в новейшей истории. Сейчас на каждый матч мы настраиваемся по максимуму, стараемся выполнять свою работу профессионально, чтобы люди, которые смотрят наши игры, получали хотя бы немного позитива и радостных эмоций.

- Каждый ваш выход на поле – это разрядка и возможность хоть немного отвлечься от трагических событий на Родине для болельщиков. А кто поддерживает вас, футболистов?

– Конечно, это моя семья, которая всегда рядом и поддерживает меня. Также сейчас внутри команды все ребята сплочены. Мы постоянно общаемся друг с другом на разные темы, поддерживаем друг друга, если у кого-то проблемы. Коллектив сейчас сплочен, как никогда раньше, поэтому у всех есть огромная поддержка.

Также мы общаемся с ребятами из ВСУ, которые находятся на фронте и защищают нашу страну. И когда они нам рассказывают, что сегодня, например, есть какая-то маленькая победа, удалось уничтожить еще несколько десятков этих тварей, то у нас тоже поднимается настроение и мы понимаем, что движемся в правильном направлении.

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Источник ФК Динамо Киев
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