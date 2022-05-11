Украина планирует матчи с африканскими сборными. С Реалом сыграть не выйдет

По информации журналиста Игоря Бурбаса, в 20-х числа мая сборная Украины сыграет еще два контрольных матча, а соперниками будут африканские сборные.

Подробностей пока нет, но УАФ уже достигла предварительной договоренности.

Кроме того, был запланирован контрольный матч против «Реала», но мадридский клуб был вынужден отказаться из-за выхода в финал Лиги чемпионов.

В итоге сейчас подтверждены матчи Украины против «Боруссии» М (11 мая), «Эмполи» (17 мая) и «Риеки» (18 мая), а также еще два поединка перед игрой с Шотландией.