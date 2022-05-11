Украина планирует матчи с африканскими сборными. С Реалом сыграть не выйдет
Скорее всего, сборная в мае сыграет 5 матчей
По информации журналиста Игоря Бурбаса, в 20-х числа мая сборная Украины сыграет еще два контрольных матча, а соперниками будут африканские сборные.
Подробностей пока нет, но УАФ уже достигла предварительной договоренности.
Кроме того, был запланирован контрольный матч против «Реала», но мадридский клуб был вынужден отказаться из-за выхода в финал Лиги чемпионов.
В итоге сейчас подтверждены матчи Украины против «Боруссии» М (11 мая), «Эмполи» (17 мая) и «Риеки» (18 мая), а также еще два поединка перед игрой с Шотландией.
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