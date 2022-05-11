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  4. Леонид БУРЯК: «Просто не будет, но Украина должна победить Шотландию»
Чемпионат мира
11 мая 2022, 15:45 |
276
2

Леонид БУРЯК: «Просто не будет, но Украина должна победить Шотландию»

Все ждут удачного матча отбора ЧМ-2022

11 мая 2022, 15:45 |
276
2
Леонид БУРЯК: «Просто не будет, но Украина должна победить Шотландию»
uaf.ua

Легендарный украинский футболист Леонид Буряк уверено, что сборной Украины по силам обыграть Шотландию и Уэльс, чтобы выйти на чемпионат мира.

- Сейчас 11 динамовцев готовятся в составе сборной Украины к плей-офф отбора на ЧМ-2022. Как вы считаете, какие шансы у нашей национальной команды порадовать украинцев выходом в финальную часть мундиаля?

- Нам не нужны подарки в виде прямого выхода на чемпионат мира. Нам нужно добыть путевку спортивным путем, победить, хотя это будет совсем не просто. С такими командами, как Шотландия и Уэльс, играть очень сложно, тем более у них дома. Они демонстрируют специфический футбол, очень атлетичный, много играют на втором этаже. Сложно спрогнозировать, насколько Александр Петраков сможет подготовить своих подопечных к этим играм. Футболисты из УПЛ играли только товарищеские матчи, хотя и это – плюс, ведь большинство наших легионеров в иностранных чемпионатах – не игроки основного состава, у каждого из них есть проблемы.

Мы будем сопереживать, верить и болеть за нашу сборную. Футболисты должны проникнуться той ситуацией, в которой оказалась вся страна, мобилизовать все силы и продемонстрировать абсолютную самоотдачу. Для каждого спортсмена есть высшая цель, и чемпионат мира – это Мекка для футболистов. Если у нас есть шанс, нужно за него побороться.

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Леонид Буряк сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник ФК Динамо Киев
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Буряк ещё "тот" футбольный прогнозист! Считаю, что Буряк, Блохин и т.п. были великими игроками, но как тренера не вышли, так как остались со стандартами футбольной игры прошлого, а футбол как мы видим не стоит на месте.
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