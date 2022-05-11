Леонид БУРЯК: «Просто не будет, но Украина должна победить Шотландию»

Легендарный украинский футболист Леонид Буряк уверено, что сборной Украины по силам обыграть Шотландию и Уэльс, чтобы выйти на чемпионат мира.

- Сейчас 11 динамовцев готовятся в составе сборной Украины к плей-офф отбора на ЧМ-2022. Как вы считаете, какие шансы у нашей национальной команды порадовать украинцев выходом в финальную часть мундиаля?

- Нам не нужны подарки в виде прямого выхода на чемпионат мира. Нам нужно добыть путевку спортивным путем, победить, хотя это будет совсем не просто. С такими командами, как Шотландия и Уэльс, играть очень сложно, тем более у них дома. Они демонстрируют специфический футбол, очень атлетичный, много играют на втором этаже. Сложно спрогнозировать, насколько Александр Петраков сможет подготовить своих подопечных к этим играм. Футболисты из УПЛ играли только товарищеские матчи, хотя и это – плюс, ведь большинство наших легионеров в иностранных чемпионатах – не игроки основного состава, у каждого из них есть проблемы.

Мы будем сопереживать, верить и болеть за нашу сборную. Футболисты должны проникнуться той ситуацией, в которой оказалась вся страна, мобилизовать все силы и продемонстрировать абсолютную самоотдачу. Для каждого спортсмена есть высшая цель, и чемпионат мира – это Мекка для футболистов. Если у нас есть шанс, нужно за него побороться.