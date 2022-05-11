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  4. Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»
Чемпионат мира
11 мая 2022, 15:22 |
999
1

Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»

Но ситуация уже изменилась

11 мая 2022, 15:22 |
999
1
Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»
uaf.ua

По информации журналиста Виктора Вацко, тренер сборной Украины Александр Петраков был крайне недоволен малым количеством контрольных матчей перед встречей с Шотландией.

«Сборная, имея месяц на подготовку к важнейшему матчу с Шотландией, проводит всего два контрольных матча. Сейчас тренеры готовят команду через матчи, а не через тесты Купера. Я знаю, что Петраков крайне недоволен ситуацией с контрольными матчами. Контрактов нет. И это большой кусок работы, который кто-то не выполнил», - сказал Вацко.

Стоит сказать, что ситуация уже изменилась: Украина сегодня сыграет с «Боруссией» М, 17 и 18 мая проведет матчи против «Эмполи» и «Риеки», а после этого планирует еще два спарринга.

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Виктор Вацко Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Вацко Live
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Skillz
Перший матч збірної без легіонерів аж 11 травня, але Динамівці маюсть негайно 24 квітня прибути в розташування збірної,  бл..ь як вже заї...ла ця ахметопавелскька пиз...братія, і іде всі ті клоуни що тут в коментах щось мукали-пукали 
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