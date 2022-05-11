Виктор ВАЦКО: «Петраков был крайне недоволен ситуацией с матчами сборной»
Но ситуация уже изменилась
По информации журналиста Виктора Вацко, тренер сборной Украины Александр Петраков был крайне недоволен малым количеством контрольных матчей перед встречей с Шотландией.
«Сборная, имея месяц на подготовку к важнейшему матчу с Шотландией, проводит всего два контрольных матча. Сейчас тренеры готовят команду через матчи, а не через тесты Купера. Я знаю, что Петраков крайне недоволен ситуацией с контрольными матчами. Контрактов нет. И это большой кусок работы, который кто-то не выполнил», - сказал Вацко.
Стоит сказать, что ситуация уже изменилась: Украина сегодня сыграет с «Боруссией» М, 17 и 18 мая проведет матчи против «Эмполи» и «Риеки», а после этого планирует еще два спарринга.
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