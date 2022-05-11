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  4. Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 среди джокеров стал Денис Гармаш
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 14:11 | Обновлено 11 мая 2022, 14:17
164
0

Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 среди джокеров стал Денис Гармаш

Больше всех голов в минувшем сезоне забили резервисты «Шахтера»

11 мая 2022, 14:11 | Обновлено 11 мая 2022, 14:17
164
0
Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 среди джокеров стал Денис Гармаш
ФК Динамо. Денис Гармаш

В сезоне-2021/22 был забит в общей сложности 381 мяч. 76 из них (19,9%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Больше других отличились резервисты «Шахтера» - 18 голов, «Зари» - 10 и «Динамо» - 8.

А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Денис Гармаш («Динамо») - 5 мячей, Рэймонд Овусу («Заря») - 4, Денис Безбородько («Десна»), Манор Соломон и Тете (оба - «Шахтер») - по 3. К слову, в истории украинских чемпионатов больше голов, чем Гармаш, забивали за сезон только три игрока запаса - Эдуарду, Сергей Мотуз и Иван Шарий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Джокеры, забившие не менее 5 мячей в одном чемпионате

Г

(М*)

Игрок

Клуб

Сезон

10

(13)

ЭДУАРДУ

Шахтер

2015/16

7

(19)

Сергей МОТУЗ

Кривбасс

2007/08

7

(23)

Иван ШАРИЙ

Ворскла

1996/97

5

(8)

Владислав СУПРЯГА

Днепр-1

2019/20

5

(9)

Беньямин ВЕРБИЧ

Динамо

2019/20

5

(9)

Денис ГАРМАШ

Динамо

2021/22

5

(10)

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

1998/99

5

(11)

Никола КАЛИНИЧ

Днепр

2014/15

* в которых выходил на замену

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Источник Sport.ua
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