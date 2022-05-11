Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 среди джокеров стал Денис Гармаш
Больше всех голов в минувшем сезоне забили резервисты «Шахтера»
В сезоне-2021/22 был забит в общей сложности 381 мяч. 76 из них (19,9%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Больше других отличились резервисты «Шахтера» - 18 голов, «Зари» - 10 и «Динамо» - 8.
А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Денис Гармаш («Динамо») - 5 мячей, Рэймонд Овусу («Заря») - 4, Денис Безбородько («Десна»), Манор Соломон и Тете (оба - «Шахтер») - по 3. К слову, в истории украинских чемпионатов больше голов, чем Гармаш, забивали за сезон только три игрока запаса - Эдуарду, Сергей Мотуз и Иван Шарий.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Джокеры, забившие не менее 5 мячей в одном чемпионате
|
Г
|
(М*)
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
10
|
(13)
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
2015/16
|
7
|
(19)
|
Сергей МОТУЗ
|
Кривбасс
|
2007/08
|
7
|
(23)
|
Иван ШАРИЙ
|
Ворскла
|
1996/97
|
5
|
(8)
|
Владислав СУПРЯГА
|
Днепр-1
|
2019/20
|
5
|
(9)
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Динамо
|
2019/20
|
5
|
(9)
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
2021/22
|
5
|
(10)
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
1998/99
|
5
|
(11)
|
Никола КАЛИНИЧ
|
Днепр
|
2014/15
* в которых выходил на замену
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