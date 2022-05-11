Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 среди джокеров стал Денис Гармаш

В сезоне-2021/22 был забит в общей сложности 381 мяч. 76 из них (19,9%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Больше других отличились резервисты «Шахтера» - 18 голов, «Зари» - 10 и «Динамо» - 8.

А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Денис Гармаш («Динамо») - 5 мячей, Рэймонд Овусу («Заря») - 4, Денис Безбородько («Десна»), Манор Соломон и Тете (оба - «Шахтер») - по 3. К слову, в истории украинских чемпионатов больше голов, чем Гармаш, забивали за сезон только три игрока запаса - Эдуарду, Сергей Мотуз и Иван Шарий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Джокеры, забившие не менее 5 мячей в одном чемпионате

Г (М*) Игрок Клуб Сезон 10 (13) ЭДУАРДУ Шахтер 2015/16 7 (19) Сергей МОТУЗ Кривбасс 2007/08 7 (23) Иван ШАРИЙ Ворскла 1996/97 5 (8) Владислав СУПРЯГА Днепр-1 2019/20 5 (9) Беньямин ВЕРБИЧ Динамо 2019/20 5 (9) Денис ГАРМАШ Динамо 2021/22 5 (10) Олег МАТВЕЕВ Шахтер 1998/99 5 (11) Никола КАЛИНИЧ Днепр 2014/15

* в которых выходил на замену