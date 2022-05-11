Интернасьонал рассчитывает продлить аренду Витао из Шахтера до конца года

Руководство «Интернасьонала» рассматривает возможность продления срока действия аренды центрального защитника Витао, который был взят из «Шахтера».

По условиям нынешнего соглашения, Витао уже 1 июля должен вернуться в стан «горняков», однако неопределенность, существующая вокруг вопроса возобновления розыгрыша украинской Премьер-лиги, добавляет «Интернасьоналу» уверенности, что они смогут убедить боссов «Шахтера» оставить защитника в Бразилии до конца года.

«Интернасьонал» хочет использовать в качестве примера договор с «горняками» по хавбеку Майкону, который арендован ими у украинцев до конца года.

Ожидается, что летом «Интернасьонал» и «Шахтер» проведут переговоры, на которых бразильцы попытаются убедить украинцев в целесообразности продления аренды Витао.

Отметим, что 9 мая Витао провел дебютный матч за «Интернасьонал» в чемпионате Бразилии против «Жувентуде» (1:1), отличившись в нем забитым мячом.