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Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 10:33 |
92
0

Интернасьонал рассчитывает продлить аренду Витао из Шахтера до конца года

По условиям нынешнего соглашения, защитник должен в начале июля вернуться в стан «горняков»

11 мая 2022, 10:33 |
92
0
Интернасьонал рассчитывает продлить аренду Витао из Шахтера до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Интернасьонала» рассматривает возможность продления срока действия аренды центрального защитника Витао, который был взят из «Шахтера».

По условиям нынешнего соглашения, Витао уже 1 июля должен вернуться в стан «горняков», однако неопределенность, существующая вокруг вопроса возобновления розыгрыша украинской Премьер-лиги, добавляет «Интернасьоналу» уверенности, что они смогут убедить боссов «Шахтера» оставить защитника в Бразилии до конца года.

«Интернасьонал» хочет использовать в качестве примера договор с «горняками» по хавбеку Майкону, который арендован ими у украинцев до конца года.

Ожидается, что летом «Интернасьонал» и «Шахтер» проведут переговоры, на которых бразильцы попытаются убедить украинцев в целесообразности продления аренды Витао.

Отметим, что 9 мая Витао провел дебютный матч за «Интернасьонал» в чемпионате Бразилии против «Жувентуде» (1:1), отличившись в нем забитым мячом.

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Источник GaúchaZH
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