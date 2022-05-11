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11 мая 2022, 10:39 |
270
0

ФИФА планирует разработать собственный симулятор FIFA

Международная федерация не собирается уходить из рынка видеоигр

11 мая 2022, 10:39 |
270
0
ФИФА планирует разработать собственный симулятор FIFA
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена продолжать выпускать футбольные симуляторы под брендом FIFA после прекращения партнерства с издательством Electronic Arts. 

Кто будет разрабатывать и издавать серию игр по лицензии ФИФА, пока неизвестно. Организация намерена выпустить первый тайтл обновленной франшизы в 2024 году — он будет прямым конкурентом EA Sports FC. По словам президента федерации Джанни Инфантино, FIFA будет «единственным аутентичным и лучшим симулятором футбола».

Помимо этого, организация уже работает с партнерами над выпуском видеоигр под брендом FIFA вне жанра симуляторов. Проекты находятся на стадии производства и выйдут в третьем квартале 2022 года. Первый из них будет «сопутствующим игровым опытом» к чемпионату мира по футболу 2022 в Катаре. ФИФА также ведёт переговоры о разработке игры по мотивам женского чемпионата.

Ранее Electronic Arts отказалась от сотрудничества с Международной федерацией футбола. С лета 2023 года футбольные симуляторы будут выходить под наименованием EA Sports Football Club или EA Sports FC. Перед этим студия выпустит последнюю игру — она будет называться FIFA 23. Разработчики отметили, что переход к EA Sports FC позволит им развивать франшизу в новом направлении, а также инвестировать в спорт.

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Источник Cybersport.ru
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