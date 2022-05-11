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  4. Виктор СКРИПНИК: «Гладбах поможет сборной Украины набрать форму»
Чемпионат мира
11 мая 2022, 08:38 | Обновлено 11 мая 2022, 08:41
104
0

Виктор СКРИПНИК: «Гладбах поможет сборной Украины набрать форму»

Специалист – о предстоящем спарринге команды Александра Петракова

11 мая 2022, 08:38 | Обновлено 11 мая 2022, 08:41
104
0
Виктор СКРИПНИК: «Гладбах поможет сборной Украины набрать форму»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился своими ожиданиями от предстоящего контрольного матча сборной Украины против «Боруссии» Менхенгладбах, который состоится в среду, 11 мая.

«Матч с Боруссией М - это как раз та игра для сыгранности, вспомнить, что наигрывалось, что было хорошо. Думаю, для Менхенгладбаха не будет задачи обязательно выиграть. Для нас эта игра важнее, чем для них. Я ожидаю, что это будет дружественная, хорошая товарищеская игра. Гладбах поможет сборной Украины набрать форму, которая нам нужна 1-го числа в матче с Шотландией», - сказал Скрипник.

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Виктор Скрипник Александр Петраков сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Боруссия Менхенгладбах товарищеские матчи
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Источник Футбол 1/2/3
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