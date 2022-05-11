Виктор СКРИПНИК: «Гладбах поможет сборной Украины набрать форму»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился своими ожиданиями от предстоящего контрольного матча сборной Украины против «Боруссии» Менхенгладбах, который состоится в среду, 11 мая.

«Матч с Боруссией М - это как раз та игра для сыгранности, вспомнить, что наигрывалось, что было хорошо. Думаю, для Менхенгладбаха не будет задачи обязательно выиграть. Для нас эта игра важнее, чем для них. Я ожидаю, что это будет дружественная, хорошая товарищеская игра. Гладбах поможет сборной Украины набрать форму, которая нам нужна 1-го числа в матче с Шотландией», - сказал Скрипник.