Яя Туре может войти в тренерский штаб Конте
Известный футболист вскоре получит тренерскую лицензию А
Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может стать одним из тренеров «Тоттенхэма».
Вскоре ивуариец получит тренерскую лицензию УЕФА категории А. Игрока могут включить в тренерский штаб Антонио Конте в «шпорах».
Ранее Туре работал в академии лондонского клуба под руководством менеджера академии Дина Растрика, главного тренера Криса Пауэлла и тренера Стюарта Льюиса.
Напомним, что после завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в донецком «Олимпике» и в российской команде «Ахмат», которую покинул в декабре 2021 года.
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