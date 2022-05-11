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  4. Яя Туре может войти в тренерский штаб Конте
Англия
11 мая 2022, 02:49 |
44
0

Яя Туре может войти в тренерский штаб Конте

Известный футболист вскоре получит тренерскую лицензию А

11 мая 2022, 02:49 |
44
0
Яя Туре может войти в тренерский штаб Конте
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может стать одним из тренеров «Тоттенхэма».

Вскоре ивуариец получит тренерскую лицензию УЕФА категории А. Игрока могут включить в тренерский штаб Антонио Конте в «шпорах».

Ранее Туре работал в академии лондонского клуба под руководством менеджера академии Дина Растрика, главного тренера Криса Пауэлла и тренера Стюарта Льюиса.

Напомним, что после завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в донецком «Олимпике» и в российской команде «Ахмат», которую покинул в декабре 2021 года.

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Яя Туре Тоттенхэм Английская Премьер-лига
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Источник Evening Standard
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