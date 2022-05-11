Яя Туре может войти в тренерский штаб Конте

Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может стать одним из тренеров «Тоттенхэма».

Вскоре ивуариец получит тренерскую лицензию УЕФА категории А. Игрока могут включить в тренерский штаб Антонио Конте в «шпорах».

Ранее Туре работал в академии лондонского клуба под руководством менеджера академии Дина Растрика, главного тренера Криса Пауэлла и тренера Стюарта Льюиса.

Напомним, что после завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в донецком «Олимпике» и в российской команде «Ахмат», которую покинул в декабре 2021 года.